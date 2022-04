Holt Bayern München den nächsten ÖFB-Teamspieler?

Laimer und Schlager auch Dortmund-Kandidaten

Der Vertrag von Laimer, der übrigens - zumindest laut Sky - genauso wie ÖFB-Kollege Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) auch bei Borussia Dortmund ein Kandidat sein soll, läuft 2023 in Leipzig aus. Möchte also RB noch eine hohe Ablösesumme kassieren, ist ein Deal in den kommenden Monaten die letzte Möglichkeit. Sein Marktwert lieg immerhin bei stolzen 26 Millionen Euro.