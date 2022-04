Bis zu 20 Grad: Ab Mittwoch frühlingshaftes Wetter

Am Mittwoch löst sich im ganzen Land die Wolkendecke, sodass in den meisten Regionen mit recht sonnigem Wetter zu rechnen ist. Nur im Osten und Südosten breiten sich am Nachmittag nochmals Quellwolken und Wolkenfelder aus, jedoch ohne Regenschauer. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 1 bis plus 6 Grad. Im Laufe des Tages können Temperaturen zwischen 9 und 18 Grad erreicht werden. Am wärmsten wird es im Westen.