36-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Ein Einheimischer (61) war am Samstag gegen 10.20 Uhr in Rietz im Ortsteil Buchen mit seinem Sohn (36) mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Vater wollte einen ca. 25 Meter langen Stamm mit einer am Traktor befestigten Seilwinde auf einen Forstweg ziehen. Diese Aufgabe stellte sich jedoch als schwieriger heraus als gedacht: Dem 61-Jährigen gelang es nicht, den Stamm auf den Forstweg zu ziehen.