Stillos, stilloser, Rudi Fußi!

PR-Berater Rudi Fußi, bekannt für seine „nordkoreanische Verehrung“ für Ex-Bundeskanzler Christian Kern und dubiose Nachrichten an eine Silberstein-Übersetzerin, tritt auf Twitter immer wieder gerne anderen auf die Füße - und dabei in Fettnäpfchen. Was er dieses Mal in die Tasten geklopft hat, ist aber an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten.