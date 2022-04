Raubüberfall in der Steiermark: Spur nach Tirol?

Zum versuchten Raubüberfall war es am 16. März in Graz, Bezirk Geidorf, gekommen. Der unbekannte Täter betrat damals gegen 17.50 Uhr die Trafik und forderte von der Angestellten (52) Bargeld. „Zur Untermauerung seiner Forderung bedrohte er sie mit einem Messer. Das Opfer betätigte den Alarmknopf und teilte dies dem Täter auch mit, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Die Frau blieb unverletzt“, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark.