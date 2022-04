Neues Nest für verwaistes Marderbaby-Quartett

Kaum zwei Wochen alt sind die süßen Steinmarderbabys. Bub Rocky und seine Schwestern Elfe, Loreley und Fee wurden Anfang der Woche beim Abriss einer Hütte in Oberndorf bei Salzburg gefunden und gerade noch rechtzeitig in die Wildtierstation der Pfotenhilfe im oberösterreichischen Lochen gebracht, bevor sie verhungert oder an Unterkühlung gestorben wären. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler kümmert sich liebevoll um die Waisen. Im Drei-Stunden-Takt - auch nachts - werden sie mit einer speziellen Spritze mit Ersatzmilch für Hunde- und Katzenwelpen gefüttert. Satt, wohlig warm und befreit von unzähligen Flöhen fühlen sich die Geschwister in ihrem neuen Nest nun sichtlich geborgen. Dies lasse sich auch an dem mardertypischen Gurren erkennen, das die Kleinen mittlerweile von sich geben, erzählt Stadler.