Britneys Liebster nach Baby-News aus dem Häuschen

„Ich bekomme ein Baby!“

Am Montag hatte die Pop-Prinzessin auf Instagram bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. „Ich habe so viel Gewicht verloren, um nach Maui zu fliegen, das musste jetzt wieder drauf“, scherzte Britney auf Social Media. „Ich dachte mir: Mein Gott, was ist mit meinem Bauch passiert? Mein Ehemann sagte: ‚Du hast einfach ein Food-Baby, Schatz!‘ Ich holte mir einen Schwangerschaftstest und… Na ja … Ich bekomme ein Baby!“