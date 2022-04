Janko und Co. verzückt: „In acht Jahren olympisch“

In den kommenden Wochen spielt der frühere Stürmer um eine Wild Card für die World Padel Tour Vienna Open, bei der von 5. bis 12. Juni die weltweit besten Spieler in Wien in der STEFFL Arena antreten werden. Marc betont: „Padel ist einfach eine supercoole Sportart. Es macht sofort enorm viel Spaß, da sehr schnell ein richtig gutes Spiel zustande kommt.“