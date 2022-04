Beinahe zweistellig: ÖFB-Frauen zerlegen Lettinnen

Irene Fuhrmann (ÖFB-Teamchefin): „Erste Halbzeit war es wichtig, dass wir relativ schnell in Führung gegangen sind. Wir haben uns dann aber doch etwas einschläfern lassen. Wir haben nicht so diesen Zug zum Tor behalten, die Abschlüsse gesucht und waren auch nicht so gut in der Rückraumbesetzung. Ich denke, dass es die Spielerinnen in der zweiten Halbzeit aber sehr gut gemacht haben. Wir waren viel dynamischer, wir waren viel zielgerichteter, haben öfter die Abschlüsse gesucht. Man kann nur sehr zufrieden sein. Klar hätten wir mehr Tore erzielen können, das steht außer Diskussion. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Toptorschützin (Nicole Billa/Anm.) heute vorgeben müssen. Ich freue mich riesig, dass wir einige Premierentorschützinnen heute wieder gehabt haben. Wir sind gut und breit aufgestellt, das gilt es weiter zu forcieren.“