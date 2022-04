Smarter Luftaufbereiter von Dyson im Pollen-Test

Sensoren analysieren die Raumluft

Die Raumluft analysiert der WLAN-fähige Purifier Humidify+Cool mithilfe integrierter Sensoren. Diese geben über ein Status-Display an der Vorderseite des Luftreinigers oder in einer Begleit-App am Handy Auskunft über die Belastung der Raumluft mit Staub, Feinstaub und Pollen. Auch eine zu geringe Luftfeuchtigkeit wird erkannt, die aufbereitete Raumluft wird in diesem Fall auch gleich mit Wasserdampf angereichert.