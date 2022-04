Laura Stigger nach Tiroler Duell Weltcup-Vierte

Stigger ist nach der ersten von acht Weltcup-Stationen Gesamt-Dritte hinter McConnell und Terpstra. „Es war ein gewaltiges Rennen. Ich hab‘ super reingefunden, zum Schluss raus wurde es bei der Hitze richtig zäh. Einen besseren Weltcup-Auftakt konnte ich mir nicht wünschen“, sagte die Haimingerin. Die 20-jährige Mitterwallner meinte, mit einem fünften Platz im ersten Elite-Weltcup könne man zufrieden sein. Im Rennen seien ihr aber Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt worden. „Daran werde ich in den nächsten Wochen arbeiten. Ich war sehr nervös und habe mir schwergetan, in meinen Flow zu kommen und habe viele technische Fehler gemacht“, erklärte Mitterwallner. Olympiasiegerin Jolanda Neff (SUI) fehlte wegen Erkrankung beim Auftakt, Weltmeisterin Evie Richards (GBR) verzichtete nach dem dritten Rang am Freitag auf ein Antreten am Sonntag.