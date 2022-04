SPÖ-Chef Egger fordert Landes-Studentenheim

Der politische Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass ein privater Studentenwohnheim-Betreiber nicht nur Wucher-Preise von seinen Bewohnern verlangt, sondern dafür auch noch eine ordentliche Förderung vom Land kassiert hat. 1,6 Millionen Euro an Steuergeld floss in den Bau des Studentenheims in der Gaswerkgasse, nun verlangt der Betreiber mehr als 600 Euro Miete für Mini-Zimmer (die „Krone“ hat berichtet). Die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) prüft nun, ob der Bauherr das Fördergeld wegen der hohen Zimmerpreise zurückzahlen muss.