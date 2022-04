Neue Generation von Floristinnen blüht jetzt auf

Anders als Praßl und Sorko setzt die Grazerin Ursula Gabbauer auf ihren eigenen Verkaufsladen. Diesen hat sie kürzlich in der Naglergasse gegenüber der Herz-Jesu-Kirche eröffnet. Offene Sträuße im herkömmlichen Stil bekommt man bei der 46-Jährigen nicht, vielmehr wird auf wunderschöne Kränze und Gestecke, vereinzelt auch Sträuße, selbstgestaltete Bilder und Karten gesetzt. Was Gabbauer mit den Kolleginnen verbindet: ihr Bestreben nach mehr Wertschätzung für die Handarbeit und die kreativen Ideen, die in den Produkten stecken. Auf den Preisschildern von Gabbauer wird der Wert der Blumen und jener für die Arbeit extra ausgewiesen: „Ich hoffe, mir damit so manche mühsame Preisdiskussion zu ersparen.“