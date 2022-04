Diese Bücher bringen Ihre Finanzen in Ordnung

Die Teuerungswelle in Österreich hält ungebrochen an: Nach Sprit und Wohnen ziehen nun auch die Kosten für Lebensmittel kräftig an. Viele Menschen müssen bereits den Rotstift ansetzen, setzen trotz schlechter Zinsen weiterhin auf Sparbuch und Co. Diese Finanzratgeber nehmen Ihnen die Scheu, Ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und helfen Ihnen beim „Haushalten“ und Sparen!