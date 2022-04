Sepp Straka: Cool und solide beim US-Masters-Debüt

Sepp Straka zeigte mit einer 74er-Runde (zwei über Par) ein solides Debüt beim US Masters in Augusta. Zum Vergleich: Bernd Wiesberger benötigte 2015 bei seinem ersten Start an der Magnolia Lane zum Auftakt 75 Schläge, belegte am Ende als bester Turnierneuling Platz 22.