Serena Williams verrät NFL-Star den Comeback-Plan

Seitdem hat Williams die Olympischen Spiele in Tokio, die US Open und auch die Australian Open Anfang dieses Jahres ausgelassen. In einer Instagram-Story mit NFL-Quarterback Aaron Rodgers sagte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin nun: „Wir haben über mein Comeback gesprochen, er hat mich hochgejubelt und mich auf Wimbledon vorbereitet. Ich kann es kaum erwarten!“ Als Rodgers sie nach einem möglichen Comeback bei den US Open fragte, fügte sie hinzu: „Wimbledon ist vor den US Open, ich muss zuerst Wimbledon spielen. Aufregend!“