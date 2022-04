Thiem negativ, aber kein Start in Monte Carlo

Nun folgt Untersuchung

Am Donnerstag dann die gute Nachricht! „Ich bin endlich negativ und fühle mich viel besser“, verkündet Thiem via Instagram. Und wie geht’s nun weiter? „Ich werde mich ärztlich untersuchen lassen, damit ich wieder in die Spur komme!“ Seine geplante Rückkehr auf die ATP-Tour sollte bei normalem Verlauf nun in der Woche nach Monte Carlo sein, Thiem hat für das am 18.4. (Ostermontag) beginnende ATP-250-Turnier in Belgrad genannt.