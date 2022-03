Corona! Thiem nach Comeback mit positivem Test

Tennis-Star Dominic Thiem ist einen Tag nach seinem missglückten Comeback beim Challenger-Turnier in Marbella positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der an milden Symptomen leidende Niederösterreicher am Mittwoch via Instagram bekannt. Damit dürfte sein nächste Woche geplantes Antreten beim ATP-Event in Marrakesch wohl hinfällig sein.