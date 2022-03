Thiem-Comeback: „Die größte Arbeit ist im Kopf“

„Minimum zehn Matches“

In erster Linie ist wichtig, dass er wieder auf dem Platz steht. Eine Verletzung am Schlagarm ist so ziemlich das Heikelste, was man haben kann. Natürlich haben der Automatismus und das Selbstvertrauen gefehlt. Man muss Domi mindestens zehn Matches geben, erst dann darf man urteilen. Aber die größte Arbeit findet im Kopf statt. Er muss sich einfach nur die Zeit geben“, so Alexander Antonitsch.