Thiem in Quarantäne, Marrakesch-Antreten unmöglich

Für Tennis-Ass Dominic Thiem geht sich ein Antreten beim anstehenden ATP250-Turnier in Marrakesch nicht aus! Der 28-Jährige wartet weiter in Marbella darauf, nicht mehr Corona-positiv zu sein. Die Infektion war am Mittwoch am Tag nach seinem Comeback-Match bei einem Challenger in der spanischen Stadt festgestellt worden. Sein argentinischer Bezwinger Pedro Cachin kam bis ins Finale, der Vorarlberger Philipp Oswald holte mit dem Tschechen Roman Jebavy den Doppel-Titel. „Ich habe leichte Symptome, bin ein bisschen verschnupft, hin und wieder ein bisschen ein Husten, eine leichte Müdigkeit. Aber alles in allem relativ mild“, sagte Thiem im Interview mit der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“.