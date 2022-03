Thiem nach Pleite: „Viele Sachen sind eingerostet“

Vor allem anfangs sah man die fehlende Matchpraxis. Das Timing fehlte, speziell mit der Rückhand beging Thiem viele Fehler, mit seinen Returns kam er nie in Ballwechsel. So lag er rasch 0:5 zurück. Danach schien der 28-Jährige etwas Rhythmus zu finden, verkürzte auf 3:5 und hatte gar zwei weitere Breakbälle. Doch der Satz ging verloren, zum Auftakt des zweiten gab es mit einem Aufschlagverlust wieder einen Rückschlag. Thiem versuchte, sich in Rallyes zu kämpfen, hatte aber bei Aufschlag Cachin nie Zugriff.