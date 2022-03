„Wenn Neymar nicht geht, ruiniert er den Verein“

Im spanischen Sportradio El Larguero behauptet Riolo: „Neymar trainiert kaum noch, er kommt in einem erbärmlichen Zustand an.“ Von einem „Bruch“ mit dem Verein ist die Rede. Worte, die nicht nur in Paris für Wirbel sorgen. Der Brasilianer und Argentiniens Ausnahmekönner Lionel Messi wurden nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Real Madrid zuletzt von den Fans lautstark ausgepfiffen. In der Liga gab es am Wochenende eine deutliche 0:3-Pleite bei AS Monaco.