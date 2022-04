Der Poker um Patrick Pentz hat voll begonnen

Im Oktober hat der Papa das Management übernommen

Vater Werner Pentz hat seit Oktober das Management inne. „Alles was in Österreich ist, läuft über mich. Fürs Ausland habe ich einen guten Partner“, meinte Pentz senior. Zum Schalke-Gerücht wollte er nichts sagen, nur soviel: „Es gab Gespräche mit Vereinen aus mehreren Ländern. Aber es liegt nichts auf dem Tisch, was unterschriftsreif wäre. Patrick selbst weiß über diese Dinge relativ wenig. Er will sich voll und ganz auf die Austria konzentrieren und mit ihr einen internationalen Startplatz erreichen.“