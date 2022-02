BMW landet bei illegalem Tuning-Treffen in Graben

Seit Langem ist der Kahlenberg ein beliebter Treffpunkt für Fans der Tuning-Szene. Auch in der Nacht auf Sonntag trugen dort Fahrer illegale PS-Duelle aus. Mit im Bunde, ein BMW-Lenker mit seinen drei Beifahrern, der beim Driften die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einem Graben landete. Videos und Fotos unseres „Krone“-Leserreporters zeigen die Unfallstelle am Kahlenberg.