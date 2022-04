Arsenal kassiert 0:3-Pleite bei Crystal Palace!

Im Selhurst Park im Süden der englischen Hauptstadt trafen Jean-Philippe Mateta (16.), Jordan Ayew (24.) sowie Torjäger Wilfried Zaha (74.) per Foulelfmeter für die starken „Eagles“. Arsenal, das in den verbleibenden neun Liga-Spielen unter anderem noch gegen Chelsea, Manchester United oder die „Spurs“ antreten muss, hatte große Mühe in der Offensive und erspielte sich kaum Großchancen. Eddie Nketiah traf nur die Stange (84.).