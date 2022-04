Rhodos erleben: Mehr als nur Meer

Etwas ruhiger geht es in Tasos oder Glystra zu. Auch wenn die schwefelhaltigen Quellen der Thermenanlage von Kallithea mittlerweile versiegt sind, bieten die restaurierten Gebäude im orientalischen Stil einen gewissen Charme für einen Badetag. Cocktails in ganz entspannter Atmosphäre inklusive sehr chilliger Musikuntermalung gibt es am Mojito Beach. An dieser Stelle könnten wir jetzt noch einige Beispiele aufzählen, die Wiederholungstäter immer wieder nach Rhodos locken.