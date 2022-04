Maskenpflicht an Bord von AUA-Flugzeugen bleibt

Die Austrian Airlines behält die Maskenpflicht für Passagiere und Mitarbeiter an Bord vorerst bei. Der Chef der AUA-Mutter Lufthansa, Carsten Spohr, rechnete zuletzt mit einem baldigen Aus der Maskenpflicht in der Luft. Per Montag beendet die AUA aber aufgrund der Corona-Lockerungen den verpflichtenden „3Gplus“-Status im Unternehmen, teilte die Airline mit.