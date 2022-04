Betrunken gefahren, Kinder im Auto: Solo verhaftet

Die mehrmalige Welttorhüterin Hope Solo ist wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Polizeireport berichtet, soll die frühere Fußballerin am Donnerstag in Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters ohnmächtig in ihrem Auto aufgefunden worden sein, während der Motor lief und ihre beiden Kinder auf dem Rücksitz saßen.