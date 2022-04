Internet in Österreich droht „Teuerungswelle“

Die TKK muss alle fünf Jahre prüfen, ob die A1 noch eine Monopolstellung bei der Versorgung mit Internetanbindungen hat. Ein Gutachten der Behörde sei nun zum Schluss gekommen, dass A1 vor allem in den großen Städten keine marktbeherrschende Stellung mehr habe, so die ISPA. Das werde auch damit begründet, dass es bereits ausreichend Wettbewerb durch mobiles Breitband gebe. Aus Sicht der ISPA ist mobiles Internet allerdings technisch nicht in der Lage, die erhöhten Ansprüche durch Homeoffice und Video-Streaming zu erfüllen.