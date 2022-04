Superstar Price: „Werde Darts-Welt verlassen“

3:6 im Viertelfinale gegen Joe Cullen - das hatte sich „Iceman“ Price definitiv anders vorgestellt. Freilich muss zur Bewertung der Niederlage in Betracht gezogen werden, dass der Waliser mit gebrochener Hand am Start war, eh unglaublich. Trotzdem saß der Frust offenbar tief. Zumindest legt diesen Schluss ein Blick auf seine Insta-Story nach der Partie nahe, die freilich vor Aprilscherz-Attitüde nur so trieft, aber womöglich auch als eine Anspielung auf die Gerüchte gewertet werden darf, er hätte sich die Handverletzung tatsächlich beim Box-Training zugezogen.