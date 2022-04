„Wie soll ich mich da aufs Rennen konzentrieren?“

Die Strecke (50 Runden) führt über 6,12 Kilometer an den berühmten Hotelanlagen sowie der neuen kugelförmigen Entertainment-Arena MSG Sphere vorbei, beinhaltet 14 Kurven und erlebt ihren Höhepunkt auf dem Strip, wo die Autos 342 km/h Spitze erreichen. Start ist aufgrund der TV-Situation in den USA am Samstagabend Ortszeit - das genaue Datum steht noch nicht fest. Es wird mit dem 25. November spekuliert.