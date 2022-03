Corona-Fall bei Bayern, auch Lewandowski fehlt

Bayerns Torgarant fehlte am Donnerstag beim Mannschaftstraining. Grund: Lewandowski hat sich laut Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung in der polnischen Nationalmannschaft in der WM-Quali gegen Schweden (2:0) eine schmerzhafte Rippenprellung zugezogen. Der Kapitän seines Landes musste am Ende sogar mit einem Verband unter dem Trikot spielen. Bis zum Duell mit Freiburg sollte der Superstar aber wieder fit sein, heißt es.