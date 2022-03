Nach frühem Aus: Schafft Thiem Top 10 Comeback?

Nach dem missglückten Comeback, bei dem sich Österreichs Tennisass Dominik Thiem, Pedro Cachin aus Argentinien geschlagen geben und sich somit vorzeitig vom Challenger-Turnier in Marbella verabschieden musste, stellen sich viele Sportbegeisterte eine Frage: Schafft Dominik Thiem den Anschluss an die Weltspitze und kann sich wieder in die Top 10 spielen? Was denken unsere Leser? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!