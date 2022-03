Zustellprobleme dominieren Schlichtungsverfahren

Zustellprobleme „boostern“ Verfahren in der Kategorie Paket

Verfahren in der Kategorie Brief gingen demnach im Vergleich zu den Vorjahren erneut zurück, Verfahren in der Kategorie Paket stiegen dagegen von 2020 auf 2021 um knapp 25 Prozent. Die drei Top-Verfahrensgegenstände waren Zustellprobleme (201) sowie Verluste im Ausland (76) und Inland (71). Der Großteil der Verfahren entfiel auf die drei Anbieter Österreichische Post (344), DPD (189) und GLS (30).