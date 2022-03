MotoGP: Neue Schikane in Spielberg einsatzbereit!

Die Umbauarbeiten der MotoGP-Strecke in Spielberg nehmen Gestalt an. Nachdem Kurve zwei des Red-Bull-Rings aufgrund erhöhter Sturzgefahr umgebaut werden musste, sind die Arbeiten an der neuen Schikane nun abgeschlossen. Bereits dieses Jahr feiert die neue Layout-Variante beim MotoGP-Wochende Mitte August Premiere.