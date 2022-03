Schon Kinder gegen Heuschnupfen „impfen“

Eltern sind unsicher, was sie unternehmen sollen, wenn ihre Kinder an Allergien leiden. Durch die spezifische Immuntherapie (AIT) ist es möglich, allergischen Schnupfen („Heuschnupfen“) und allergisches Asthma langfristig zu lindern. Eine umfangreiche Untersuchung (veröffentlicht in „LANCET Regional Health - Europe“) mit mehr als 92.000 Patienten bestätigte, dass diese „Desensibilisierung“, „Hyposensibilisierung“ oder „Allergieimpfung“ wirkt - sowohl bei Erwachsenen als auch Kindern.