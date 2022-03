Drogen-Banden spielen bewaffnet den Provider

Manager in Angst

Die daraus resultierenden Kosten für legitime Provider in Brasilien sollen sich heuer auf mehr als 200 Millionen Euro summieren. Ihre Manager lebten zudem in Angst vor den Banden, hieß es. Der Branchenverband Conexis appellierte daher dem Bericht nach an die Behörden des Landes, die legalen Internetanbieter besser zu schützen.