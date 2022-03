Comedy-Größe kommt mit Gitarre in die Szene

„Schon bei der Geburt wusste ich, Charlie ist ein Talent“, sagte Schneider mit dem für ihn typischen trockenen Humor einst in einer TV-Sendung. Ganz so unrecht hatte er mit dieser Einschätzung aber nicht. Mittlerweile ist das das Vater-Sohn-Gespann tatsächlich schon bestens eingespielt. Immer öfter sieht man den Zwölfjährigen an der Seite seines Vaters auftreten. Nicht nur auf der Bühne, auch in Musikvideos oder in Fernsehsendungen stellt Schneiders Nachwuchs den Altmeister selbst fast schon in den Schatten. Wenn es nun also die Schule des Sohnemanns erlaubt, wird er auch in Salzburg seine Künste am Schlagzeug zum Besten geben.