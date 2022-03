ESV Ottakring dreht 0:3 auf 3:3 in sieben Minuten

Eineinhalb Halbzeiten waren aber noch zu spielen. So sicher sich die Kopten, waren die Partie für sich entschieden zu haben, so sicher waren die Ottakringer, diesen Rückstand noch aufzuholen. Und tatsächlich! Zwischen Minute 28 du 35 stellten die Gäste auf 3:3. Der ESV jubelte aber etwas zu lange und so fiel postwendend das 4:3 der Heimmannschaft. Wiederum zwei Minuten später machte Tiroch seinen Triplepack perfekt und stellte so den späteren Endstand her - 4:4. Dazu trug auch ein in den Stadlauer Nachthimmel gekickter Elfmeter eines heißblütigen Kopten-Stürmers bei.