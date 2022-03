Polizei warnt vor bekannter Abzocke per WhatsApp

In der Regel bitten die unbekannten Betrüger ihre „Verwandten“ um Überweisung von bis zu vierstelligen Geldbeträgen auf Konten einschlägiger Online-Banken - aufgrund der „zeitlichen Dringlichkeit“ per Echtzeitüberweisung. „Damit ist das Geld verloren und eine spätere Rückholung aussichtslos“, so das LKA Schleswig-Holstein in einer Mitteilung. Alternativ versuchen die Täter demnach durch konstruierte Geschichten und/oder geschickte Fragen an Informationen zu gelangen, die ihnen am Ende Zugriff auf das Online-Banking oder den WhatsApp-Account der Geschädigten ermöglichen.