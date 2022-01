Naschenweng: Warten auf „Idol“ Helene Fischer

„Es gibt Dinge, die liegen nicht in unserer Hand. Es ist nicht unsere Entscheidung“, sagt Melissa Naschenweng. Das Mega-Konzert „Sound and Snow“ in Gastein musste letzte Woche erneut verschoben werden. Statt im April soll es am 1. Oktober über die Bühne gehen. „Ich finde es schade, es sind harte Zeiten“, so die Kärntner Schlagerprinzessin, die sich vor allem auch darauf gefreut hatte, mit ihren Fans Gas zu geben, und mit einem ihrer Vorbilder, Helene Fischer, auf der Bühne zu stehen.