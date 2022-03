Taxifahrer und Fahrgäste attackiert und verletzt

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Ischgl ab: Als ein Taxifahrer (58) zwei Fahrgäste an ihr Ziel bringen wollte, stürmten drei noch unbekannte Personen in das Fahrzeug. Eine Frau und ein Mann gingen in weiterer Folge sowohl auf den 58-Jährigen als auch die Fahrgäste los. Auch das Taxi wurde beschädigt. Dem Fahrer gelang schließlich die Flucht.