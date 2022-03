Ägypten winkt nach 1:0 gegen Senegal das WM-Ticket

Ägyptens Fußball-Nationalteam hat die Tür zur Fußball-WM nach Katar weit aufgemacht! Beim 1:0-Heimsieg in einer Neuauflage des Afrika-Cup-Finales gegen Senegal blieb die Vorentscheidung wie in den restlichen vier Duellen allerdings aus. In Afrika werden die fünf WM-Startplätze in fünf Playoffs zwischen Gruppensiegern ausgespielt. Am Dienstag finden die Rückspiele statt, es gilt die Auswärtstorregel.