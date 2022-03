Olga Mikutina bei WM 14. ++ Gold an Sakamoto

Die Vorarlbergerin Olga Mikutina hat am Freitag bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montpellier wie fünf Wochen davor bei den Olympischen Spielen in Peking Rang 14 belegt. Damit verbesserte sich die 18-Jährige vom Stand nach dem Kurzprogramm um eine Position. Der Titel ging in Abwesenheit der starken Russinnen an die Japanerin Kaori Sakamoto, die sich vor der Belgierin Loena Hendrickx und der US-Amerikanerin Alysa Liu die Goldmedaille sicherte.