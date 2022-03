„WM ist für einen Fußballer etwas ganz Besonderes“

Kaum drinnen, schon getroffen - so kann man den Auftritt von Ivica Vastic 2005 in Cardiff auf einen kurzen Nenner bringen. Teamchef Hans Krankl brachte ihn nämlich nach 78 Minuten für Mario Haas, vier Minuten später schoss Vastic mit einem satten Linksschuss aus vollem Lauf genau ins Eck Österreich in Führung.