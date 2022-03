Thomas Müller bleibt dem FC Bayern treu

Die offene Zukunft bei ihm und seinen langjährigen Teamkollegen Robert Lewandowski (33) und Manuel Neuer (35) hält Müller übrigens nicht für problematisch in der entscheidenden Saisonphase. „Die Spieler, die es betrifft, sind alle erfahren genug, um auch mit so einer leicht offenen Situation umzugehen“, so Müller, der seine gesamte Profi-Karriere in München verbracht hat. Die Gespräche sind bereits angelaufen. „Es ist auf beiden Seiten sehr viel Respekt füreinander da.“ Auch beim DFB hat der 110-malige Nationalspieler keinen konkreten Zeitpunkt für ein Karriereende vor Augen.