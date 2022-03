Schlagerstar Egli freut sich auf Salzburger Fans

Ja! Am 08.10.2022 spiele ich ein Konzert mit meiner Band in der Stadthalle in Wien. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Außerdem habe ich dieses Jahr noch zwei weitere Auftritte in Österreich, am 01.07. in Arneitz und am 04.09. im Rahmen der Schlagerinsel in Wien. Ich freue mich sehr, den einen oder anderen dort wiederzusehen!