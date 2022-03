Mordalarm in Wien-Hietzing: Ehepaar tot gefunden

Am Mittwoch in der Früh sind Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Haus in Wien-Hietzing geeilt. Der Grund: Bekannte eines Unternehmer-Ehepaares hatten Alarm geschlagen, weil sie bereits seit Tagen nichts von den beiden gehört hatten. Die Beamten verschafften sich laut „Krone“-Informationen Zutritt zum Gebäude und fanden bereits im Vorzimmer zwei blutüberströmte Leichen.