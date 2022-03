Lagarde warnt Kryptofirmen vor Sanktionsumgehung

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat Kryptofirmen davor gewarnt, die gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen. Bestimmte Unternehmen und Personen würden versuchen, ihre Rubel in Kryptowährungen umzutauschen, sagte Lagarde am Dienstag auf einer Veranstaltung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Sie kündigte entsprechende Schritte an.