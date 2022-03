EU billigt 2 Mrd. Euro für Breitband in Österreich

Schnelles Internet im ländlichen Raum

Mit den zwei Milliarden Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität soll passive Infrastruktur für Breitband-Festnetze in Gebieten aufgebaut werden, in denen bisher kein Netz mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) vorhanden oder geplant ist, erklärte die EU-Kommission. „Es ermöglicht leistungsfähige Breitbandnetze für Haushalte und Unternehmen, insbesondere in ländlichen Gebieten“, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Gleichzeitig sei sichergestellt, dass der Wettbewerb „nicht übermäßig verzerrt wird“.